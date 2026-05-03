"Pričao sam sa njim i zvučao je isto kao i prethodni put kada smo razgovarali", rekao je Darko Mladić u razgovoru za agenciju Srna i potvrdio da će sutra, u ponedeljak, otputovati u Hag da poseti oca.

Prethodno, general Mladić ponovo je u subotu bio prebačen u civilnu bolnicu, jer je imao simptome moždanog udara.

Mladić je 10. aprila imao moždani udar i zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu je više puta odbio zahtev da Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju.

Hagu je dostavljen zahtev veštaka za produženje roka u kom treba da podnesu izveštaj o zdravstvenom stanju generala Mladića, zato što pregledi nisu završeni u predviđenom roku, čime su faktički odložili, za još najmanje sedam dana, odluku o zahtevu za puštanje na lečenje u Srbiju.

Imao simptome moždanog udara

General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić ponovo je prebačen u bolnicu, izjavio je juče njegov sin Darko Mladić.

"Imao je simptome moždanog udara, čekam nove informacije", rekao je Darko Mladić za RTRS.

