Rada Manojlović bila je svojevremeno u ljubavnoj vezi sa Milanom Stankovićem, sa kojim je i dan danas u dobrim odnosima.

Nedavno je govorila o njihovom odnosu, ali i priznala kako se dok je bila u vezi sa njim zaljubila u drugog muškarca.

- Uvek sam bila jako ljuta kada me pitaju da li sam Milanu bila samo paravan. Besnela sam na to pitanje ranije i demonstrativno napuštala intervjue. Za neke stvari nema pravdanja, za neke stvari nema. Dobro, sad je prošlo, pa kao možeš da sublimiraš, tako je - pričala je Manojlović, pa nastavila o Stankoviću .

- Milan je lik, on je čovek zvezda. Misteriozan je i zanimljiv, sve što treba. Isti je bio i ostao. Ali to baš hoću da kažem. Mislim da je ljudima bilo jako čudno, što sam ja bila toliko ekstrovertna. Sve idemo, traktor vozimo, hranimo kokoške. Mnogo sam prikazivala sebe u tom nekom narodskom smislu. Sebe ne zovem narodna pevačica, već narodska pevačica. Zbog te moje slobode uvek je ludeo. Sećam se, uvek mi je govorio: "Nemoj to da se ne zna, mora da se krije to". Takav je bio, pa je ljudima to bilo nespojivo - objasnila je Rada .

"Htela sam da se ubijem, borila se strast u meni"

- Ne mogu da kažem ni da je on kriv, ni da sam ja kriva. Užasno je izgledao raskid. Nismo se mi nikada udaljili, do poslednjeg dana smo živeli zajedno i sve je bilo super. Nekako sam tim svojim ponašanjem i uljuljkivanjem napravila od njega, neću reći dete, ali kao da sam se ponašala kao moja majka. Možda sam izgubila neki osećaj muškarca. Otkud znam - pričala je Rada.

- Desilo se to da sam se zaljubila u drugog. Nisam ni znala da je moje srce slobodno za drugog. Na kraju, kad sam počela da razmišljam o drugome, bilo mi je krivo. Htela sam da se ubijem. Jako mi je bilo teško jer se u meni, borila ta neka strast koja se probudila i nešto što sam imala sa Milanom. Nije krivica, već što znam da neću imati sa drugim to što sam imala sa njim - govorila je Manojlovićeva.

- Znala sam šta će i kako će da bude. Ne može sa pevačicom da bude svako. Mislim, naš posao nije baš idealan - dodala je Radmila.

- Ne bih samu sebe trpela. Da sam muško, ne bih neke stvari mogla da podnesem. Zato je Milan za mene u tom smislu bio idealan jer je razumeo moj posao. Nije mi lomio krila, davao mi je motiv i usmeravao. I što se tiče stajlinga, i što se tiče pesama. Uvek smo na prvu znali, sećam se kad smo preslušavali pesme. Stvarno mi je želeo najbolje iako je bio jako kritičan. Za mali nokat je mogao mozak da probije - nastavlja pevačica.

"Milan je saznao da mi se sviđa drugi muškarac"

- Da, neko mu je javio. Ali verovatno je primetio i po mom ponašanju. Znaš, stvarno sam osoba koja ne može neke stvari da krije. Kada se ohladim, ja se ohladim i ne krijem. Toliko sam očigledna. Jednostavno, nešto nije u redu, videlo se. I mnogo mi je krivo što sam dozvolila nekim strastima da prevladaju. Opet kažem, ne mogu da se kajem. Svako je meni doneo nešto u život, neko iskustvo i nešto sam naučila iz svake veze - zaključila je Rada Manojlović za Kurir.

