Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića izjavio je danas da je zdravstveno stanje njegovog oca dramatično loše i da ako se nešto ne uradi na njegovom puštanju na lečenje u Srbiji, može se očekivati najgore.

"Nažalost, nemam dobre vesti, on je još lošije nego pre dve nedelje. Ovo je dramatično loše, ako se nešto brzo ne uradi, možemo očekivati najgore vesti", rekao je Darko Mladić u izjavi za Jutarnji program RTRS.

Darko Mladić, koji je otputovao u Hag da bi posetio oca, kaže da odugovlačenje u donošenju odluke vodi u tom pravcu.

"Nemamo izveštaj veštaka. Nezavisni lekari potrošili su sedam dana za jedan telefonski poziv. Moj otac je bolesniji od većine onih koji su pušteni iz zdravstvenih razloga iz Haga", naveo je Darko Mladić.

U Hagu će, kaže, ostati do srede.

"Sve mi ovo liči na to da oni brutalno produžavaju vreme mom ocu u zatvoru, da ne bude pušten na lečenje, odnosno da umre u Hagu. A kako se stvari razvijaju, sve vodi ka tom scenariju", naveo je Darko.

General Ratko Mladić je 10. aprila imao moždani udar i zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom.

General Ratko Mladić je u subotu, 2. maja bio prebačen u civilnu bolnicu, jer je imao simptome moždanog udara.

Međunarodi rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu je više puta odbio zahtev da General Ratko Mladić bude pušten na privremenu slobodu zbog lečenja u Srbiji.