Pevačica Dara Bubamara se i dalje nalazi u centru pažnje javnosti otkako se pojavila glasovna poruka u kojoj je prepričavala svoje iskustvo sa znatno mlađim muškarcem.

Nakon što je i javno progovorila o ovoj temi, te tako mnogima zapušila usta, Dara se ponovo vratila u svoje pripodno i opušteno izdanje.

U jeku haosa svaka njena objava se prati, a najnovijim snimkom iz toaleta nastavila je da provocira.

Dara se snimila u kupatilu u izazovnom izdanju. Spustila je pantalone na bokove, dok je gore imala kratku majičicu koja je istakla njen uzak struk, a kako je top providan, i grudi su došle do izražaja.

Uz objavu je napisala i deo svoje pesme:

- Sve sam od nule stvorila - poručila je Dara Bubamara.

"Drago mi je da sam na kraju nasmejala naciju"

Podsetimo, Dara se našla u centru skandala zbog intimnog audio snimka koji je isplivao u javnost, a u kom je prepričala vrelu noć sa mlađim partnerom. Nedavno je dala svoj prvi komentar i otkrila kako se oseća posle skandala.

- Odlično sam, posle svega sam odlično. Hvala Bogu da sam doživela veliku podršku od naroda, narod zna koliko sam dobra i iskrena i koliko verujem ljudima. Mnogo pomažem ljudima, finansiram i plaćam struju i na kraju mi neki zbog ljubomore zabodu nož u leđa. Moj advoakt radi na tome da se utvrdi kako je snimak dospeo do medija, zato što je to jako stara poruka. Žalosno je, hranite kera da vas ujede. Godinama sam ih hranila, pričam u množini zato što je to jedno društvo. Ljudi su ljubomorni, a umesto da su radili, oni su prosleđivali moje poruke. Navikla sam na izdaje, ceo život imam izdajice oko sebe. Šta da vam kažem, advokat će to da završi. Drago mi je da sam na kraju nasmejala naciju - zaključila je Dara kroz smeh.

