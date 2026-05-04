Na mesto generala Viktora Afzalova, koji je funkciju obavljao od 2023. godine, postavljen je general-pukovnik Aleksandar Čajko, prenosi The Moscow Times pozivajući se na izvor blizak strukturama vlasti.

Novi komandant pod sankcijama EU

Aleksandar Čajko (54), školovan na Moskovskoj suvorovskoj vojnoj akademiji, krajem 2010-ih komandovao je ruskim snagama u Siriji, dok je od 2021. bio na čelu Istočnog vojnog okruga. Prema podacima Evropske unije, nosilac titule Heroja Rusije povezuje se sa događajima u ukrajinskom gradu Buči, gde je njegova jedinica optužena za ubistva civila. EU je 16. marta, na godišnjicu tog događaja, uvela lične sankcije protiv Čajka i još osmorice ruskih oficira.

Smena nakon serije udara dronovima

Odluka o promeni na čelu VKS dolazi nakon više napada bespilotnim letelicama koje ruska protivvazdušna odbrana nije uspela da spreči.

Krajem marta pogođene su ključne ruske naftne luke na Baltičkom moru, što je privremeno zaustavilo izvoz. Tokom aprila zabeleženo je više od 20 napada na energetsku infrastrukturu širom Rusije. Oštećeno je najmanje devet rafinerija, od kojih je pet obustavilo rad, što je dovelo do pada prerade nafte na najniži nivo od 2009. godine.

Velika oštećenja naftne infrastrukture

Rafinerija i luka u Tuapseu našle su se na meti četiri napada, pri čemu su izgorele velike količine nafte i derivata. U izveštajima se navodi da su zabeležena curenja mazuta u more, dok su delovi grada bili pogođeni posledicama požara.

Sličan incident zabeležen je 30. aprila u Permu, gde su pogođeni objekti kompanije Transneft i rafinerija Permnefteorgsintez, jedna od najvećih u zemlji.

Oštre reakcije na društvenim mrežama

Proruski Telegram kanali i pojedini komentatori oštro su reagovali na posledice napada.

"Posledice bombardovanja Tuapsea su naprosto monstruozne", objavio je kanal RIA Katjuša.

"Ovo što se sada dešava u Tuapseu je Hirošima, samo bez radijacije."

Pavel Kuhmirov, poznat kao "Shakespeare", napisao je da grad Tuapse "više ne postoji" i uporedio situaciju sa katastrofom u Černobilju.

"Zemlja je zatrovana, voda je zatrovana, vazduh je zatrovan. Upravo sada tamo pada crna kiša, kao u Hirošimi - voda pomešana sa čađom iz nafte."

"Od 2022. godine ruske vlasti su nam pompezno govorile: 'Želite li Černobil u Kijevu?' E pa, sad je Černobil u Tuapseu."

Parada pobede skraćena zbog bezbednosnih rizika

Usled povećane pretnje od napada dronovima, vlasti u Moskvi odlučile su da ovogodišnju Paradu pobede organizuju u skraćenom formatu. Prvi put od 2009. godine izostaće prikaz vojne tehnike, dok će trajanje manifestacije biti kraće od uobičajenog, a pristup tribinama biće ograničen.