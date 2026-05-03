Govoreći o najavi predsednika SAD Donalda Trampa da će povući oko 5.000 vojnika iz Nemačke, Kosinjak-Kamiš je istakao da je američko vojno prisustvo u Evropi od ključnog značaja.

„Veoma je važno za nas da trupe ostanu u Evropi, ostanu u Poljskoj. I bez obzira na to šta se dešava u Nemačkoj, mi pregovaramo ne samo o održavanju kontingenta u Poljskoj, već i o njegovom povećanju“, rekao je on.

Naglasio je i da se bezbednosna strategija Poljske ne menja.

„Imamo svoju snagu. Potrebni su nam saveznici, ali će nas shvatiti ozbiljno samo kada budemo jaki. Niko neće shvatiti slabe ozbiljno“, dodao je poljski ministar odbrane.

Nakon odluke Vašingtona o smanjenju trupa u Nemačkoj, pojedini američki republikanski zvaničnici, uključujući Rodžera Vikera i Majka Rodžersa, predložili su da se povučene snage preusmere na istočni bok NATO-a.

S druge strane, nemački ministar odbrane Boris Pistorijus ocenio je da Evropa mora preuzeti veću odgovornost za sopstvenu bezbednost.

U međuvremenu, Donald Tramp je najavio da bi smanjenje broja američkih vojnika u Nemačkoj moglo biti i veće od prvobitno pomenutih 5.000.