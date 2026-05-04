Prema navodima Bilda, projekat podrazumeva stvaranje „tenkovske brigade 45“, čiji se štab već nalazi u Viljnusu, dok bi jedinica trebalo da dostigne punu borbenu gotovost do kraja 2027. godine.

Berlin formira brigadu na granici NATO-a i Belorusije



Bild navodi da se u Litvaniju prebacuje veliki deo raspoložive nemačke vojne opreme.

„Sve u Bundesveru što nije čvrsto učvršćeno prebacuje se u novu brigadu", navodi nemački list.

Odluku o raspoređivanju približno 5.000 nemačkih vojnika na istočnom krilu NATO-a doneo je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus. Prema pisanju Bilda, komandu predvodi brigadni general Kristof Huber, koji je poručio da je jedinica spremna za najteže zadatke.

„Imam bezgranično poverenje u NATO i našu snagu. Spremni smo da položimo svoje živote kako bi se sloboda i prava nemačkog naroda na istočnom krilu NATO-a hrabro branili", rekao je Huber.

On je dodao da će nemačka brigada braniti „svaki centimetar“ teritorije saveznika.

Prema planu Berlina, obećanje dato Litvaniji da će do kraja 2027. imati potpuno borbeno spremnu nemačku brigadu mora biti ispunjeno „po svaku cenu“. Međutim, projekat se već suočava sa ozbiljnim problemima.

Bundesver ima problem s ljudstvom i oružjem



Jedan od glavnih izazova je kašnjenje u isporuci naoružanja, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane Skajrejndžer. Zbog toga bi nova brigada, prema oceni nemačkog lista, mogla da bude posebno ranjiva na napade dronovima.

Dodatni problem za Bundesver predstavljaju niske stope regrutovanja. Nemačke vlasti zato pokušavaju da motivišu vojnike da prihvate premeštaj u Litvaniju kroz finansijske bonuse, poreske olakšice i druge pogodnosti.

Multinacionalna borbena grupa NATO-a pod nemačkom komandom već se nalazi u Litvaniji, dok se nova infrastruktura za prihvat dodatnih snaga gradi u blizini granice sa Belorusijom, podsećaju RIA Novosti.

Raspoređivanje nemačke brigade uklapa se u širi proces ubrzane militarizacije Evrope, koji se u zapadnim prestonicama pravda navodnom „ruskom pretnjom“. Moskva, međutim, više puta je poručila da nije zainteresovana za sukob sa evropskim državama.

Nemačka u tom procesu zauzima posebno mesto. Berlin želi da Bundesver pretvori u jednu od ključnih vojnih sila Evrope, dok se istovremeno sve glasnije govori o jačanju evropskog vojnog stuba NATO-a i stvaranju kapaciteta za takozvanu evropsku odbranu.

U takvim okolnostima, nova nemačka tenkovska brigada u Litvaniji predstavlja jedan od najvidljivijih koraka Berlina ka jačanju prisustva na istočnom krilu NATO-a, neposredno uz granicu sa Belorusijom i u zoni koju Rusija vidi kao jednu od najosetljivijih tačaka evropske bezbednosti.