Stariji sin Lepe Brene, Stefan Živojinović, 2017. godine se predstavio javnosti kao pevač, a njegova prva pesma ''Dva ludaka'' naišla je na pozitivne utiske publike, te je izgledalo da će Stefan sa karijerom naslediti majku.

Međutim, 2020. godine, Stefan je održao novogodišnji koncert u Vrnjačkoj banji i naglo se povukao sa javne scene, a razlozi nikome nisu poznati.

Iste godine je preko advokatske kancelarije uputio saopštenje u kom navodi da više ne želi da bude deo javnog sveta, a ubrzo je napustio i porodični dom.

- U potpunosti sam ga podržala. Kad se samo setim njegove “ide maca oko tebe” taktike. Pre nekoliko godina rekao nam je da više ne želi da igra tenis i da m

u kupimo klavir da “malo peva za svoju dušu”. Ispunili smo mu želju tokom studija, za tri i po godine završio je fakultet, vratio se kući i nastavio da svira. Toliko je intenzivno radio na sebi da sam bila zaprepašćena. Volim ja tu pasioniranost, posvećenost onome što radite, taj perfekcionizam, strast. Da se razumemo, ne bi od toga ništa bilo da nema talenta - rekla je Brena jednom prilikom.

- Međutim, kada na talentu počnete da radite, da ga razvijate, otkrivate jednu specifičnu muzičku emociju. Mislim da će Stefan uspeti u onome što je zacrtao, ali hajde prvo da skočimo pa da kažemo hop. Neka pubilka da svoj sud. Sa velikom pažnjom pratim sve što radi i mislim da sam mu najveći kritičar. Otvoreno sam mu rekla: “Ako si već odlučio da se baviš muzikom, ja više nisam tvoja mama, već tvoj supervizor, koji nadgleda sve i želi da od nebrušenog kristala napravi dijamant" - govorila je pevačica.

Podsetimo, Stefan Živojinović je svojevremeno bio u emotivnoj vezi sa sadašnjom suprugom sina poznate pevačice.

