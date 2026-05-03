Pevačica Ilda Šaulić danas uživa u skladnom braku sa suprugom Bojanom Vučkovićem, sa kojim je izgradila miran porodični život daleko od medijske buke i skandala, a malo ko zna detalje iz njene prošlosti koji su svojevremeno intrigirali javnost.

Bivši Ildin dečko u porodičnom domu Šaulića bio je zabranjena tema. I dok su Šaban i Goca svim silama bili protiv, njihova ćerka deceniju i po volela je čoveka koji je imao ženu i odraslu decu, a njene snove o proširenju porodice ostavio je po strani.

Naime, osim što je bio oženjen, bivši dečko Ilde Šaulić bio je i stariji od nje i to čak tri i po decenije, što pevačici nije smetalo da svog partnera bezrezervno voli i čeka, koliko god je potrebno.

Različite želje i ciljevi, ovu deceniju i po dugu romansu, doveli su do kraha, a kada je veza okončana, Ilda je dugo patila. O svojoj ljubavi govorila je malo i retko, ipak, duboko je verovala da tako nešto više neće osetiti.

- Imala sam najveću ljubav! Prošla je, ali srećna sam i blagoslovena zbog toga što sam je osetila. Verujem da ću ih u životu imati još, ali ne i da će neka biti toliko snažna - govorila je tada.

15 godina bili zajedno

Njihova ljubavna priča počela je dok je pevačica bila u ranim dvadesetim godinama, a veza je potrajala punih 15 godina. Iako su mnogi sumnjali da takva ljubav može opstati, Ilda je pokazala da godine nisu presudne kada su emocije iskrene.

- Njegove godine mi nikada nisu smetale, naprotiv. Da bi veza dobro funkcionisala, muškarac mora da bude stariji od partnerke, jer je zreliji i zna šta želi od života - istakla je pevačica u jednom intervjuu.

- Iako su mnogi, kao i ja, verovali da će biti krunisana brakom, nažalost, došlo je do razlaza. Sada idem dalje. Najbitnije je da sam sa bivšim partnerom ostala u dobrim odnosima i da ću u njemu kad god zatreba imati zaštitnika - ispričala je Ilda Šaulić posle raskida.

