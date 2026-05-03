Goca Tržan pre nekoliko godina zbog pitanja voditeljke napustila je studio u kom je snimala emisiju.

Nakon što ju je voditeljka pitala da prokomentariše to što je njenom bivšem suprugu Ivanu Marinkoviću, pretio zatvor zbog krađe u jednom supermarketu u Pančevu, Goca je burno reagovala.

Prvo je uzela papire na kojoj je voditeljka imala ispisana pitanja i počela da ih baca, a potom napustila studio.

- Jeste vi realni da žena mene ovo pita? Zašto me ovo pitate? Rekla sam hiljadu puta da na ovo neću da odgovaram. Ovo je presmešno. Aj ćao - rekla je Tržanova, a potom besno napustila studio.

Podsetimo, Goca Tržan navodila je da Ivan ne viđa ćerku i demantovala njegove tvrdnje kako joj ona zabranjuje kontakt sa ocem.

