General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu nakon što je danas prebačen u civilnu bolnicu u Hagu jer su lekari sumnjali da je imao moždani udar, potvrdio je generalov sin Darko Mladić.

Darko Mladić je rekao da lekari nisu potvrdili da je general pretrpeo moždani udar i da su ga vratili u pritvorsku bolnicu.

- Pričao sam sa njim i zvučao je isto kao i jutros kada smo razgovarali - rekao je Darko Mladić, prenosi RTRS.

On je ranije danas rekao da je sa ocem razgovarao oko 10 časova i da su ga dva sata kasnije zvali da ga obaveste da je general prebačen u civilnu bolnicu, jer je imao simptome koji ukazuju na moždani udar.

Potvrdio je i da će u ponedeljak otputovati u Hag da poseti oca.

Advokatski tim Ratka Mladića podneo je zahtev u četvrtak, 23. aprila, u kojem se zahteva uslovno puštanje na slobodu na humanitarnim osnovama, s obzirom na njegovo sve lošije zdravstveno stanje.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom zbog teškog zdravstvenog stanja. Mehanizam je više puta odbio zahtev da bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju.



