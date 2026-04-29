Njih dvoje razveli su se pre sedam godina, a pevačica je, prema navodima, ponovo tužila bivšeg muža.
Kako prenose mediji u Turskoj, on se tada obavezao da pevačici i deci kupi stan u Srbiji, kao i da isplaćuje alimentaciju, ali to, navodno, nije učinio.
Prema istim izvorima, pevačica je podnela novu tužbu uz tvrdnje da bivši suprug nije ispunio obaveze definisane sporazumom o razvodu.
U te obaveze ubrajaju se kašnjenje u isplati alimentacije, kao i odbijanje da obezbedi automobil za nju i decu kada im je potreban.
Turski mediji objavili su i dodatne detalje sporazuma iz 2018. godine, prema kojem je dogovoreno da ona dobije starateljstvo nad decom, dok joj od prodaje zajedničke kuće u Bejkozu pripada dva miliona dolara, uz dodatnih 500.000 dolara namenjenih za školovanje dece.
Mustafa se, takođe, obavezao da kupi stan u Srbiji i da redovno izmiruje alimentaciju. Kako pevačica tvrdi, te obaveze nisu ispunjene.
Nedavno je ponovo došlo do susreta bivših supružnika na sudu u Istanbulu.
Izvor navodi da je Emina istakla kako je bila primorana da pokrene postupak, jer su njegove neizvršene uplate i nepoštovanje dogovora doveli do toga da pravna akcija postane neizbežna, pisao je Kurir.
