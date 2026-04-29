Pevačica Emina Jahović jednom prilikom je otkrila manje poznate detalje iz svog privatnog života i govorila o teškim trenucima kroz koje je prošla.

Kako je ispričala, pre 16 godina doživela je veliki gubitak, kada je izgubila bebu.

- Završavala sam neke obaveze u Beogradu i nisam ni znala da sam u drugom stanju. Saznala sam da sam trudna tek kad sam se vratila u Istanbul - rekla je najpre, te dodala:

-Nešto nije bilo u redu sa plodom i izgubila sam bebu. Ako se desi, volela bih da rodim još jedno dete i želela bih da to bude devojčica - priznala je Emina.

Njena porodica bila je protiv razvoda od Mustafe

Potom osvrnula i na razvod od turskog pevača Mustafe Sandala, priznajući da njena porodica nije podržala tu odluku, te su burno reagovali na vest o krahu braka.

-Majka Senija i sestra Sabina naročito su bile protiv toga. Mama ga je baš volela i fino su se slagali. U nekim momentima mi se činilo da njega više voli od mene - ispričala je pevačica u emisiji "Balkanska ulica".

