Pevačica Emina Jahović jednom prilikom je otkrila manje poznate detalje iz svog privatnog života i govorila o teškim trenucima kroz koje je prošla.

Kako je ispričala, pre 16 godina doživela je veliki gubitak, kada je izgubila bebu.

- Završavala sam neke obaveze u Beogradu i nisam ni znala da sam u drugom stanju. Saznala sam da sam trudna tek kad sam se vratila u Istanbul - rekla je najpre, te dodala:

-Nešto nije bilo u redu sa plodom i izgubila sam bebu. Ako se desi, volela bih da rodim još jedno dete i želela bih da to bude devojčica - priznala je Emina.

Njena porodica bila je protiv razvoda od Mustafe

Potom osvrnula i na razvod od turskog pevača Mustafe Sandala, priznajući da njena porodica nije podržala tu odluku, te su burno reagovali na vest o krahu braka.

-Majka Senija i sestra Sabina naročito su bile protiv toga. Mama ga je baš volela i fino su se slagali. U nekim momentima mi se činilo da njega više voli od mene - ispričala je pevačica u emisiji "Balkanska ulica".

Ponovo tužila bivšeg

Njih dvoje razveli su se pre sedam godina, a pevačica je, prema navodima, ponovo tužila bivšeg muža.

Kako prenose mediji u Turskoj, on se tada obavezao da pevačici i deci kupi stan u Srbiji, kao i da isplaćuje alimentaciju, ali to, navodno, nije učinio.

Prema istim izvorima, pevačica je podnela novu tužbu uz tvrdnje da bivši suprug nije ispunio obaveze definisane sporazumom o razvodu.

U te obaveze ubrajaju se kašnjenje u isplati alimentacije, kao i odbijanje da obezbedi automobil za nju i decu kada im je potreban.

Turski mediji objavili su i dodatne detalje sporazuma iz 2018. godine, prema kojem je dogovoreno da ona dobije starateljstvo nad decom, dok joj od prodaje zajedničke kuće u Bejkozu pripada dva miliona dolara, uz dodatnih 500.000 dolara namenjenih za školovanje dece.

Mustafa se, takođe, obavezao da kupi stan u Srbiji i da redovno izmiruje alimentaciju. Kako pevačica tvrdi, te obaveze nisu ispunjene.

Nedavno je ponovo došlo do susreta bivših supružnika na sudu u Istanbulu.

Izvor navodi da je Emina istakla kako je bila primorana da pokrene postupak, jer su njegove neizvršene uplate i nepoštovanje dogovora doveli do toga da pravna akcija postane neizbežna, pisao je Kurir.