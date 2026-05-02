Na pitanje o cenama nafte Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je rekao:

"Mi možemo da izdržemo još neko vreme, ne može niko sve vreme."

"Uvek postoji to na berzama da tri dana skače, pa se malo smiri, ali svakako je cena na višem nivou. To su nezamislivo visoke cene, plašim se da je specijalni izaslanik predsednika Putina Kiril Dimitrijev bio u pravu i da će cena da raste i preko 150 dolara po barelu. Plašim se da to niko ne može da izdrži, posebno ne u Evropi. Ogromnu cenu plaćaju Filipini, Australija, Indonezija, a druga teritorija velika koja plaća čak i najvišu moguću cenu je Evropa. Ursula fon der Lajen je izjavila pre neki dan da EU gubi 500 miliona evra dnevno zbog cena nafte, mada ta cifra može biti i veća", zaključio je šef države.