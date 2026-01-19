Šešelj je rekao da su tom prilikom narodni pevači nastupili bez novčane naknade.
Oni su pevali na Trgu republike pre zakazanog mitinga, a kako je podsetio Šešelj, nastupili su Baja Mali Knindza i Milomir Miljanić.
Predsednik SRS dr Vojislav Šešelj otkrio je za TV Pink detalje njegovog dočeka u Beogradu po povratku iz Haga
