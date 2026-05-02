Kad je u pitanju priznanje voditeljke Jelene Obućine da je N1 pustio lažnu vest da je preminuo dečak u Valjevu tokom protesta, Vučić je istakao jedan detalj.

"Oni nisu rekli da je dete preminulo, već da se nalazi u teškom stanju, a neki drugi su rekli da je preminulo. Svakako su izazvali uznemirenje javnosti, gnusna laž. Sad bi rekli neki, dobićemo priznanje da je laž bila i zvučni top. Tako je njihova novinarka Jelena Zorić priznala da su lagali za Jovanjicu, ali tri godine su lagali narod pa rekli da nije istina, pa ćemo da nastavimo sa neistinama. U eri pokušaja obaranja sa vlasti ima ne samo neprofesionalnog, nego namernog postavljanja na zlurad način. Istog dana su znali da su lagali, jer su izmislili privatnu bolnicu a nama je trebalo dva sata da proverimo sve bolnice. Svima je jasno da dete vodite u Tiršovu ako je povređeno, ili u Urgetni, a ne na privatnu kliniku. FSB je dokazao da je zvučni top bio laž, sve su lagali želeći da nas predstave kao zlikovce, a jedini koji su potezali oružje su oni. Bili su jedini koji su palili automobile", podsetio je Vučić.

"Obućina nije glupa, ona je videla da se u Srbiji živi bolje. Mi smo na nivou do 43 posto javnog duga duplo manji nego u Nemačkoj, mi smo nisko zadužena zemlja. Ali su te njihove obmane, na kraju isu mogli da se otmu utisku da žive bolje nego ikada, a nije meni zbog njih koji žive dobro nego zbog onih koji nisu toliko bogati, za te ljude se borimo i moramo da pokažemo više pažnje, više brige, za svakog penzionera, bolesne, decu... Ja imam primedbe na rad Vlade, očekivao sam agresivan pristup u smislu dovođenja novih fakulteta, univerziteta, dovođenja mladih umesto da ih puštamo da odu u inostranstvo", primetio je Vučić.