Rodna kuća pevačice Lepe Lukić u selu Miločaj, kod Kraljeva, navodno je 2023. godine prodata na javnoj licitaciji za oko milion dinara, nakon čega je usledio neočekivan obrt.



O ovoj nekretnini mediji su godinama pisali, ističući koliko je pevačica bila vezana za dom u kojem je provela detinjstvo. Često je govorila da mu se rado vraćala, posebno dok su joj majka Milosija i brat Rajko bili živi.

Prema navodima izvora iz 2021. godine, razlog zbog kog je kuća završila na licitaciji bio je neizmiren kredit od 10.000 evra, koji je podigao njen bratanac Rade Jovanović.

- Rade je imovinu stavio pod hipoteku u jednoj banci zbog kredita koji nije vratio. Dug je potom preuzela firma iz Beograda koja se bavi otkupom potraživanja. Kuća je prodata po starom zakonu o izvršenju, već na prvoj prodaji, za oko 60 odsto procenjene vrednosti. Osim kuće, prodato je i zemljište i jedna livada. Sve zajedno je otišlo za nešto više od milion dinara. Bila su dva ponuđača, a kuću je kupila žena iz susednog sela - naveo je izvor Kurira.

Iako se ranije spekulisalo da njen bratanac ne živi tu, isti izvor tvrdi da je Rade ipak boravio u kući, ali da o njoj nije vodio računa.

Kada su ove informacije dospele u javnost, pevačica je bila vidno iznenađena:

- Auuu, da li je to istina? Pa kako oduzeta, zašto i ko je to uradio? Kako meni niko nije javio… Bratanac me o tome nije obavestio, prvi put sada čujem za to. Zvaću ga da proverim o čemu se radi. Ne želim da verujem da je to istina - rekla je tada Lepa Lukić.

Međutim, situacija se kasnije promenila - Rade je uspeo da povrati nekretninu, otkupivši je od nove vlasnice koja ju je kupila na licitaciji.

- Rekao je da mu je novac obezbedila ćerka koja živi u Belgiji. Ostao je da živi u kući sa suprugom, a pored drže i etno-restoran - ispričao je izvor početkom 2022. godine.

Kristijan Golubović hteo da kupi kuću Lepe Lukić

Zanimljivo je i da je Kristijan Golubović svojevremeno želeo da kupi Lepinu rodnu kuću, o čemu je govorio u jednom rijalitiju.

- Volela bih da Kristijan izađe sa Farme, kako bi kupio kuću u kojoj sam se rodila. Treba sa mojim bratancem da potpiše ugovor - izjavila je tada Lepa.

- Lepa je samo posrednik u kupovini. Kupio bih je iz hobija. Nije nova kuća i cena je bila oko 7.000-8.000 evra. Hteo sam da sačuvam mesto gde je odrasla - rekao je Kristijan tada.

Ipak, do realizacije nije došlo, jer je Lepin bratanac u međuvremenu podigao cenu na 25.000 evra, nakon čega je Golubović odustao od kupovine.

BONUS VIDEO: