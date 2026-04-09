Lepa Lukić je svojevremeno otkrila da je donela odluku kome će ostaviti svo bogatstvo, te napisala testament.

Kako je otkrila, nakon smrti će svom bratancu ostaviti restoran, dva stana, kuću i svu ušteđevinu, ali pod jednim uslovom.

- Napisala sam testament u kom sam navela da moj bratanac mora da brine o mački, ako ja odem pre nje. Radisav treba da čuva Mazu, da je pazi i mazi i naslediće sve što sam stekla tokom života. To sve stoji u dokumentu koji čuva moj advokat - rekla je Lepa koja je objasnila da je za mačku posebno vezana.

- Ona je čudo od mačke, ja je doživljavam kako svoje dete. Zato sam morala da je zbrinem i da znam da će biti dobro kada ja odem na onaj svet. Od 2011. nas dve živimo zajedno kao majka i ćerka. Mnogo je pametna, ma pametnija je od mene! Ona se nikad nije pela na sto dok ja jedem, kao što to rade druge mačke. Ima svoje granule i kada kaže: "Mjauuu", ja joj uzvratim: "Sine, reci mi šta hoćeš, kaži majci šta želiš". Odemo zajedno do mesta gde stoji njena posuda za hranu i ja joj sipam granule da jede. Kada se nakrka, odemo u spavaću sobu, ja ugasim svetlo, a ona se popne na krevet i čeka me da zajedno spavamo. Da živim sama, ja bih odlepila! Uz Mazu nikada nisam sama - rekla je tada pevačica za Informer.

Lepa Lukić o Zorici Brunclik

Podsetimo, Lepa nam je otkrila da je Zorica Brunclik u boljem stanju, te potvrdila da se vraća na mesto žirija.

- Rekla mi je da se vraća, ona je mene zvala kada je izašla iz bolnice i rekla mi je to. Dobro je sada, dolaze kod nje kući iz bolnice da je previjaju, rekla mi je da joj je pao imunitet malo, još malo da se oporavi i krajem aprila se vraća na snimanja - rekla nam je Lepa.

BONUS VIDEO: