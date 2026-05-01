Policija u Beogradu, PS Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsila je J. K. (44) i M. P. (21), zbog sumnje da su prodavale opojne droge.

Policija je prilikom pregleda kod J. K. pronašla devet paketića sa 6,61 gram marihuane i 1,42 grama amfetamina, dok je u vozilu "fiat bravo" koje koristi M.P. pronađeno ukupno 436,53 grama grama marihuane, upakovanu u 559 manjih plastičnih kesica.

Osumnjičenim je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedene Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.