Komšije Zorice Brunclik ne kriju sreću povodom činjenice da je pevačica uspešno prevazišla zdravstvena probleme i vraila se na scenu.

U proteklom periodu Zorica se hrabro borila sa opakom bolešću, a podršku je imala sa svih strana, pa tako i od svojih komšija iz Krnjače koji je obožavaju.

Kako u javnosti, Zorica je tako omiljena i u svom kraju, a iako nisu znali šta se tačno dešavalo sa njom prethodna dva meseca, verovali su da će iz svega izaći kao pobednik, što i jeste slučaj, buduci da se Brunclikova sa osmehom na licu vratila na scenu “Pinkovih zvezda”.

- Kada sam je videla da je ponovo u žiriju, srce mi je bilo na mestu. To je naša Zoka lavica i kraljica. Ta žena pokazuje koliko je njeno srce jako i mlado. Svi koji je znaju ovde bili su uplašeni za njeno zdravlje, ali hvala Bogu, prošlo je najgore. Mnogo mi je drago da je ponovo srećem po kraju - rekla je jedna žena koja živi blizu Zorice i Kemiša.

Radnica iz jedne apoteke ne krije da je veliki fan Zorice Bruncli, te ističe da se molila za nju i da je pratila sve vesti vezano za njeno stanje.

- Ona je toliko draga žena, optimistična. Ne znam šta je bilo u pitanju, ali vidim da je sve prošlo i da je pobedila tu tešku bolest. Pratim redovno Pinkove zvezde, i nije bilo to to bez nje - porucila je.

"Nisam je sreo mesecima"

Jedan od prolaznika naveo je da jedva čeka da sretne Zoricu na ulici i da se ispriča sa njom.

- Pa ona je žena iz naroda, uvek sa svakim popriča, legenda jedna. Nisam je sreo mesecima, sigurno je bila na lečenju, a sada je vidimo u tim emisijama. Da joj Bog da zdravlja još puno godina - rekao je čovek.

