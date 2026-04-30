Sirski: Vojnici na prvoj liniji fronta ne bi trebalo da provode više od dva meseca

Glavnokomandujući ukrajinske vojske Oleksandr Sirski saopštio je da vojnici na prvoj liniji fronta ne bi trebalo da provode više od dva meseca na tim pozicijama, nakon čega moraju biti rotirani u roku od mesec dana.

"Komandanti moraju da obezbede uslove da pripadnici vojske ostanu na svojim položajima do dva meseca, nakon čega sledi obavezna rotacija, koja mora biti sprovedena u roku od mesec dana", naveo je Sirski u objavi na Telegramu.

(Reuters)

Ruski napad na energetsku i transportnu infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti, petoro povređenih

Pet osoba je povređeno u Nikolajevskoj oblasti usled napada ruskih dronova, prenosi Ukrinform.



Tokom prethodnog dana i u noći 30. aprila, ruske snage izvele su seriju napada bespilotnim letelicama tipa Šahed. Ciljana je bila energetska i transportna infrastruktura.

U nekim naseljima u Nikolajevskom i Baštanskom okrugu došlo je do nestanka struje. Energetičari od juče rade na obnavljanju električne energije.

(Ukrinform)

Ruski napad na Odesu, povređeno 16 osoba

Ruske snage su sinoć izvel napad na stambene četvrti i civilne objekte u više okruga Odese. Najveća šteta prijavljena je u Primorskom okrugu, saopštio je načelnik Odeske vojne uprave Sergej Lisak.

Lisak je naveo i da je u napadu povređeno šesnaest osoba, među kojima i sedamnaestogodišnji dečak.

"Pogođeni su društveni i komercijalni objekti – zgrada vrtića je pretrpela značajnu štetu, a oštećeni su tržni centar, hotel i administrativne zgrade.

Desetine autobusa i putničkih automobila su uništene ili oštećene na nekoliko parking mesta", dodaje se u saopštenju.

(Ukrajinska pravda)

Putin: Ako ispunimo obaveze imamo pravo mirnodopsku nuklearnu energiju

Rusija smatra da sve zemlje koje savesno ispunjavaju svoje obaveze iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja imaju pravo na mirnodopsku nuklearnu energiju bez ograničenja, saopšteno je iz kabineta ruskog predsednika Vladimira Putina.

"Polazimo od pretpostavke da sve zemlje koje savesno ispunjavaju svoje obaveze prema Sporazumu o neširenju nuklearnog oruđa (NPT) imaju nesporno pravo da uživaju u blagodetima mirnodopske nuklearne energije", navodi se u saopštenju, javljaju RIA Novosti.

Kako se navodi, Rusija ne može da se složi sa pokušajima da se države sa nuklearnim oružjem primoraju da odmah i bezuslovno odustanu od takvog oružja.

Putin je istakao da izazovna međunarodna situacija zahteva dodatne napore kako bi se stvorili uslovi za napredak ka svetu bez nuklearnog oružja.

(Tanjug)

Zelenski: SAD usmeravaju pažnju na Bliski istok, što smanjuje pritisak na Rusiju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da pomeranje prioriteta Sjedinjenih Američkih Država ka Bliskom istoku slabi pritisak na Rusiju, i da to može dovesti do produžetka rata.

"Svi želimo da zaustavimo ovaj rat. Problem je što je prioritet za Sjedinjene Države sada pomeren na Bliski istok", rekao je Zelenski u intervjuu za Njuzmaks u sredu.

On je naglasio da bez povećanog pritiska SAD, Rusija neće krenuti ka miru, kao i da se vojna podrška Ukrajini od strane SAD nastavlja.

"Sjedinjene Države mogu da primene pritisak kroz više sankcija, ali sada ga slabe kroz Bliski istok, i mi to osećamo. I plašim se, naravno, jer Rusija ne oseća pritisak, i normalno je da nastavljaju takav rat", kazao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

On je naveo i da ublažavanje sankcija protiv ruske nafte usred tenzija na Bliskom istoku, omogućava Kremlju da finansira rat, kao i da se nada da će SAD vratiti sancije.

"Uzgred, oni nisu u jakoj poziciji - Rusija. Oni ne pobeđuju. Mi smo u najboljoj poziciji u poslednjih 9-10 meseci, mislim na bojnom polju, ali u svakom slučaju je bolje da se rat zaustavi", rekao je Zelenski.

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, Zelenski je podsetio da je Ukrajina pružila pomoć ne samo evropskim zemljama, već i drugim partnerima, posebno na zahtev SAD. "Prvo što smo uradili jeste da smo poslali pomoć nekoliko zemalja koje su nam se obratile, i ne samo Bliskom istoku", naveo je Zelenski.

Odbijanje podrške Ukrajini, istakao je Zelenski, značilo bi pomoć Rusiji.

"Rusija ne poštuje slabost, i ako nam niko ne pomogne, mi ćemo, naravno, biti u slabijoj poziciji", rekao je ukrajinski lider.

Američki potpredsednik Džej Di Vens ranije je izjavio da je lišavanje Ukrajine podrške SAD jedno od najvećih dostignuća administracije američkog predsednika Donalda Trampa, na šta je rekao da je ponosan.

(Tanjug/Njuzmaks)