Marko Kon je u jednom periodu života imao čak 156 kilograma, a za svega nekoliko meseci uspeo da smrša 45.

Mnogi su mišljenja da je sada gotovo neprepoznatljiv, a na dijetu je krenuo prvenstveno zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Pre nekoliko godina dijagnostikovan mu je dijabetes 3 koji nikako nije mogao da reguliše insulinom, niti lekovima, stoga su mu doktori savetovali dijetu kao jedini način do ozdravljenja, a o svemu tome je Marko svojevremeno govorio za domaće medije.

- U jednom trenutku imao sam 156 kila, što mi je baš smetalo, a tu je i izuzetno visok šećer koji nisam mogao da obuzdam. Genetski imam Modi koji se leči na poseban način. Primao sam insulin neko vreme, ali to nije smirivalo parametre. Dijeta je bila neophodna. Smanjio sam porcije na trećinu, izbacio ugljene hidrate i evo tako funkcionišem već šest meseci. Zapravo oko godinu dana to traje, a za to vreme skinuo sam 45 kilograma. Doručkujem jedno jaje, za ručak naručim deset ćevapa pa ih razvlačim ceo dan. Pojedem sad dva, pa za dva sata još dva, pa opet kroz nekoliko sati. Na kraju pojedem tu svoju uobičajenu porciju ali razdeljenu na šest, sedam sati - rekao je Marko svojevremeno za Stori, pa dodao:

"Jedem i čvarke i slaninu"

- Hleb uopšte ne konzumiram, luk isto, jer ima previše ugljenih hidrata, papriku, šargarepu takođe, paradajz... Konzumiram zelenu salatu, blitvu, rotkvice, patlidžan i meso, tu nemam ograničenje. Jedem i čvarke i slaninu, ali sve u malim količinama - rekao je tada on.

