Dejan Pantelić je godinama vodio emisiju "150 minuta" na Prvoj televiziji, a većina gledalaca ga pamti po spontanosti.

U jednoj od emisija došlo je i do zanimljive situacije između Dejana i nutricioniste kojeg je tada ugostio.

Gost je tada u emisiju žvakao žvaku, a Panteliću to nije promaklo, već je odmah i reagovao.

- Prvo da ti kažem, nepristojno je doći u televizijski studio i žvakati žvaku. Nije u redu. Kako bi bilo da ja to radim? - rekao je voditelj, pa upozorio gosta:

- Nemoj da gutaš sada, da ti se ne zalepe creva. Ili si to namerno uradio, jer želiš da skreneš i nama i gledaocima pažnju na nešto oko žvake? - upitao je Dejan nutricionistu, kojem je to bila i ideja.

Voditelj je nakon toga ustao, doneo papir gostu kako bi bacio žvaku i rekao:

- Nemoj da mi preživaš ovde u studiju - rekao je Dejan, što je mnoge nasmejalo.

Nutricionista je nakon toga govorio o karakteristikama žvake i razlozima zbog čega se najčešće koriste, a situacija je bila kranje zanimljiva, čak je i nasmejala mnoge gledaoce koji su tada pratili pomenutu emisiju.

