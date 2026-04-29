Blokader Dušan Teodorović izjavio je da bi Evropska unija trebalo ozbiljnije da razmotri uvođenje personalizovanih sankcija prema predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću!

Ovaj istaknuti blokader je istakao da smatra problematičnim ponašanje najviših državnih funkcionera i ocenio da bi Evropska unija trebalo da pošalje jasnu poruku pretnje.

- Imate evropskog izvestioca za Srbiju i imate predsednika države koji se tako ponaša. Smatram da bi Evropa morala da počne sa uvođenjem personalizovanih sankcija, da kaže da neće razgovarati sa Aleksandrom Vučićem i da mu zabrani ulazak na teritoriju EU - rekao je Teodorović.

Kao primer naveo je predsednika Belorusije, Aleksandra Lukašenka, za kojeg tvrdi da nema slobodan pristup Evropskoj uniji, sugerišući da bi sličan pristup mogao biti primenjen i u slučaju Srbije.

Đavo beži od krsta, a blokaderi od srpstva!

Teodorović napao i gradonačelnika Beograda, a svoj narod nazvao idiotima!

- I ovo što ste rekli, da je moguće da se pojavljuje i srpska elektrotehnika, već slušamo od gradonačelnika Beograda, koji govori o nekom novom srpskom mostu. To su besmislice, to moramo da izbijemo iz glave. Nismo idioti, ne znam koju bih reč upotrebio. Moramo da gledamo kako da postanemo neka normalna grupa ljudi, kompatibilna sa Evropom - navodi on.

