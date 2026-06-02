Mina Kostić hospitalizovana je i trenutno se nalazi u klinici "Dr Laza Lazarević", gde je dovedena u pratnji policije zbog znakove agresivnog ponašanja, a sada je njena koleginica Dara Bubamara stala pred kamered omaćih medija i prokomentarisala stanje u kome se našla Mina.

- Svaki dan pevam. Kada sam sletela na aerodrom čula sam to. Jako mi je žao. Ne daj bože, želim joj brz oporavak. Ništa nisam primetila. Uvek je bila normalna devojka. Estrada trpi ogromne pritiske, ne znam šta je to, neka nam Bog da samo zdravlja - rekla je Dara iskrena do koske.

Podsećanja radi, iako pevačica kako komšije kažu nije u najboljem stanju, niko nije očekivao da će zbog svega završiti u bolnici pod terapijom i nadzorom lekara.

- Videla sam Minu pre nekoliko dana. Ona više ne liči na sebe. Jako je fizički propala, osušila se. Izašla je da prošeta psa, nije mi se ni javila. Delovala je odsutno, bila je bleda i ispijena. Kasnije sam videla da je sedela na klupici u Šumicama i jecala. Meni je nje baš žao. Komšinica mi je rekla da je čula skoro neku viku i dreku iz njenog stana, započela je jedna komšinica, pa nastavila:

- Videlo se da joj treba pomoć. Baš me je rastužila ova vest. Ja mislim da je glavni krivac za sve ovo Kasper, otkad se on pojavio u njenom životu, samo se pojavljuju neki problemi. Ona je navikla da živi s njim, a otkad je otišao, jako je tužna. Pas joj od juče zavija u stanu, sve mi je ovo baš jezivo. Nadam se da će se brzo oporaviti i da će sve ovo uskoro biti iza nje - rekla je komšinica za Kurir.

Podsetimo, Kasper je brzo reagovao kada je čuo šta se desilo sa Minom i odmah kupio kartu za Beograd. Posle incidenta u kojem je reagovala i policija, Mina Kostić je smeštena u bolnicu "Laza Lazarević".

