Kompozitor i pevač Dejan Kostić pre dve godine započeo je saradnju sa balkanskom zvezdom Svetlanom Cecom Ražnatović, a pevačica je dugo nakon smrti Marine Tucaković tragala za novim autorima kojima bi poverila rad na novim pesmama, te je tako "palicu" u ruke dala Kostiću i Draganu Brajoviću Braji.

Poznato je da je Kostić godinama radio sa Aleksandrom Prijović sa kojom je postigao veliki uspeh, a nakon prekida saradnje pričalo se da nisu ostali u dobrim odnosima, što je Dejan demantovao. Ipak na pitanje o tome ko je bolja pevačica Ceca ili Prija, Kostić je imao jasan odgovor:

- Sve što je za Cecu rađeno, rađeno je namenski. Prvi sastanak je bio pre tri godine, pre dve smo krenuli da radimo album. Veliki je izazov za autore i odgovoran projekat, radi se temeljno, zato i traje malo duže - započeo je Kostić, a zatim progovorio o tome ko je bolja pevačica bivša ili sadašnja saradnica?

- Odmah da kažem, nije tačno da su pesme Aleksandre Prijović završile kod Cece. Njih dve su dva dijametralno suprotna pevača, pesma koja je pravljena za Aleksandru ne može da ide Ceci i obrnuto. Ne pevaju iste tekstove. Svetlana je bolja pevačica od Aleksandre, najbolju boju glasa ima, energiju, emociju, opseg i tehniku, Ceca ima sve to. Aleksandra fenomenalno peva, ali Ceca je ipak bolja - bio je iskren Kostić za Svet.

