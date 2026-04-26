Aleksandra Prijović je nedavno ostala bez jedne od svojih najvećih fan stranica na društvenim mrežama koja je brojala 80.000 pratilaca.

Devojka koja je vodila strancu oglasila se tada, kako je rekla, poslednji put.

Kako tvrdi, Aleksandra joj je postavila zabranu da je označava u objavama, što ju je porvedilo, te je odlučila da odustane.

- Posle šest godina prisustva na ovom profilu sa tugom i razočaranjem shvatam da je došao trenutak da se povučem. Šest godina sam ulagala emociju, pažnju i vreme jer mi je to značilo, zato mi je posebno teško priznati da više nema smisla da ostajem. Kada mi je Aleksandra zabranila da je označavam na sadržajima koji su mi donosili radost, shvatila sam da ovde više nisam poželjna. Ta odluka me je jako povredila i uvredila. Nije mi lako da ovo pišem jer još uvek nosim lepe uspomene, ali ne mogu da ignorišem taj osećaj. Verujem da je povlačenje sada najbolje rešenje. Odlazim bez mržnje, ali i bez povratka. Hvala svima na svemu, nikad vas neću zaboraviti, ali ovo je moje zbogom. Aleksandra će zauvek biti deo mene i mog srca - poručila je obožavateljka.

