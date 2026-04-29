Jedan Kanađanin šokirao je ceo svet, kada je odlučio da ostavi svoju suprugu i njihovo sedmorece dece, kako bi ispunio svoj san da živi kao šestogodišnja devojčica. Čovek se bukvalno oblači kao šestogodišnja devojčica i ima čak svoje usvojitelje.

Sada se zove Stefoni Volšt, (ima zapravo 52 godine), shvatio je da želi da bude žensko ali žensko dete. Razveo se od dvoje supruge Marije, jer mu je, kako je pričao rekla da prestane, kako je rekao, "da bude transrodan ili da ode".

Sada, Stefoni živi sa prijateljima koje naziva svojim „usvojiteljskim mamom i tatom“ kao šestogodišnja devojčica, oblačeći se u dečiju odeću i provodeći vreme igrajući se i bojeći sa unucima svojih usvojitelja. Stefonni kaže da njena „usvojiteljska“ porodica, koja se sastoji od starijeg para i njihove dece i mladih unučadi, potpuno prihvata to što se ona identifikuje kao mala devojčica.

- Ne mogu poreći da sam bila udata. Ne mogu poreći da imam decu. Ali sada sam krenula napred i vratila sam se u to da budem dete. Ne želim da budem odrasla osoba u ovom trenutku. Imam mamu i tatu - usvojenu mamu i tatu - kojima je potpuno udobno što sam mala devojčica. A njihova deca i unuci me potpuno podržavaju - kaže Stefoni.

Zimi, Stefoni zarađuje novac čišćenjem snega, a kada je kod kuće sa svojom usvojiteljskom porodicom, oni boje i „rade dečije stvari".

BONUS VIDEO