Oglasio se Miloš Medenica: "Dvojac koji ste uhapsili nema veze..."

Nakon što je jutros objavljena informacija da su uhapšeni Saša Laković i Nemanja Mučalica, zbog sumnje da su omogućili bekstvo Milošu Medenici, na društvenim mrežama ponovo se oglasio odbegli osuđenik tvrdnjom da uhapšen nemaju veze sa njegovim bekstvom.

"Zarobljena Crna Goro i vi u ZIKS-u, eh šta čini veštačka inteligencija ovim vranama, izvinite vrane, uvredio sam ptice. Danas bi trebalo u Skupštini da odgovara Šaranović, računovođa po diplomi, a sad gle, ministar unutrašnjih poslova umesto odgovora dobijamo poznati repertoar – skretanje sa teme i predstava za javnost", naveo je Medenica.

I onda, "umesto da prvo počiste svoje redove", jer su mu, kako navodi, očigledno oni pomogli da pobegne, hapse se drugi ljudi koji, kako je navodi, "veze nemaju – jer da imaju, do sad bi ih uhapsili sto puta".

"Drž se HD Lakoviću. Poslaću nekoga da ti vrati onih 20 evra kad sam ti rekao odoh da se predam. Znam da nemaš pa neka se nađe. A ako odeš u istragu, a nećeš, jer znam da nisi kriv, jer mi nisi pomogao iako sam ja možda i želeo…“, naveo je Medenica podelivši ponovo kompromitujuće podatke.

"Znam ja. Dobro sam obavešten. Eto moji građani, morao sam objasniti ovu situaciju", naveo je Miloš Medenica, prenose crnogorski mediji.

Inače, nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu, Saši Lakoviću (36) je određeno zadržavanje do 72 sata. Laković je zajedno sa Nemanjom Mučalicom (36) uhapšen zbog sumnje da su izvršili krivično delo omogućavanje bekstva Medenici.

Policija sumnja da su Laković i Mučalica počinili krivično delo tako što su Milošu Medenici pružili pomoć i logistiku u skrivanju, kako bi bio nedostupan organima za sprovođenje zakona, nakon što je prekršio meru nadzora, te nakon što mu je postupajuća sudija odredila pritvor 28. januara ove godine.

Podsetimo, NCB Interpol Podgorica je 29. januara raspisao međunarodnu poternicu za Milošem Medenicom, koji je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset godina i dva meseca, prenose podgorički mediji.

BONUS VIDEO: