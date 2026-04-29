Voditeljka Maja Nikolić u programu uživo doživela je veliku neprijatnost.

Najveći peh desio joj se na "Pesmi Evrovizije", što je, kako ona sama ističe, Marfijev zakon, jer ju je u tom momentu verovatno gledalo najviše ljudi u životu.

- Baš tada mi je pukao rajsferšlus od pola metra na haljini bez bretela. Tokom pauze od deset minuta, cela ekipa - šminker, frizerka, pa i glavni stilista RTS-a i ja - ušivali smo haljinu. Na proglašenje pobednika izašla sam u haljini koja je bila poluušivena, sa gomilom zihernadli, koncem i iglom koji su visili na sve strane - otkrila je Nikolićeva.

- To je bilo strašno, pogotovo što sam sve vreme bila svesna da nas gleda više miliona ljudi. Najgore je bilo u trenutku kad sam morala da sednem. Uvukla sam stomak koliko sam god mogla, ali nisam smela da udahnem do kraja - prisetila se voditeljka.

