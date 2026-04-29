Kada je početkom godine održano drugo polufinale Pesme za Evroviziju, desila se nezgodna situacija takmičarima, ali na svu sreću sve je bilo završeno u najboljem redu.

Kao poslednje izabrane bile su Harem Girls, koje su bile pod neverovatnim stresom tokom proglašenja finalista.

- Nije nam dobro. Idemo sada na infuziju svi zajedno, zovite Hitnu pomoć! Ostalo je još jedno mesto, bile smo pod velikom tenzijom. Još jače ćmo goreti u finalu, gledajte nas. Vole dramu, namerno su nas držali u neizvesnosti. Tužiću RTS zbog sve boli koju su mi naneli u grin rumu. Nije mi dobro, znojim se, pritisak mi je 200 sa 100 - poručile su one za Alo!.

Članica Harem Girls se razbila

Harem Girls izvele su numeru "Bom Bom" u veoma energičnom i dinamičnom nastupu.

Jedna od članica grupe na kraju je pala, što je, kako se čini, deo same koreografije i scenografije, dodatno naglašavajući spektakularnost nastupa.

"Marija Šerifović nam je pomogla"

Poznato je da su prošle godine digle kredit za nastup, a ove godine imale su pomoć naših pevačica.

- Refinansirale smo kredit, ovaj nastup je bio skuplji. RTS nam predoči šta imamo od opcija, same smo birale sve. Sve više vredi ove godine, videćete. Imale smo i finansijsku podršku Sare Jo, Marije Šerifović, Sanje Vučić i Zorje koja nedeljama radi na našem vokalu. Pomogle su nam na različite načine. Napravile smo šou na kom smo nastupale, kako bi skupile pare za nastup. Nisu mogle da dođu, ali dale su novac, tako da hvala im - otkrile su one pre samog nastupa za Alo!.

