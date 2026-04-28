Ana Bekuta godinama vodi računa o svom zdravlju, a nedavno je otkrila da joj se trud isplatio.

Na svom Instagram profilu se pohvalila lekarskim izveštajem.

Nakon što je pokazala nalaze krvi Ana je otkrila da je, zahvaljujući izbalansiranoj ishrani, sve u najboljem redu.

- Nakon šest nedelja promišljene ishrane moja krvna slika je besprekorna! - pohvalila se pevačica na svom Instagram profilu.

Sina rodila sa 17 godina

Podsetimo, Ana Bekuta je rodila sina Igora kada je imala 17 godina, dok je još išla u gimnaziju. Bila je mlada, sama, okolnosti u njenoj porodici su bile takve da je morala da uradi nešto najbolnije za svaku mamu.

- U 17. godini imala sam zdravu i zrelu odluku da rodim dete, šta god da se desi na ovom svetu. Bila sam maloletna, odnosi u porodici, selu, okolini nisu bili sjajni. Da bi se stanje sredilo i smirilo, dala sam Igora u dom u Zvečanskoj ulici - pričala je svojevremeno Bekuta.

BONUS VIDEO: