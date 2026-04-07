Ana Bekuta je nedavno održala spektakularan koncert u Beogradu kada je publiku oduševila emocijom koju je prenela na svakog pojedinca.

Koliko se predala koncertu svedoče i njene reči kojima nam je otkrila da je izvođenje određenih numera jedva preživela.

- Zadovoljna sam kako sam pevala. Publika je sve lepo prihvatila, 50 pesama sam otpevala, baš je bilo impozantno i takmičila sam se sama sa sobom, uspela sam. Išla sam na časove glume da ne bih zaplakala. Balada o majci, pesma o godinama koja je posvećena mom ocu, pa pesma posvećan Milutinu Mrkonjiću. Kontrolisala sam se, ne bih volela da sam plakala. Ne bi bilo dobro, ne bih volela da postoji takav snimak. Jedva sam preživela prve tri pesme, posle je sve išlo kao po loju - rekla je Ana tada pred našim kamerama.

Sina rodila sa 17 godina

Podsetimo, Ana Bekuta je rodila sina Igora kada je imala 17 godina, dok je još išla u gimnaziju. Bila je mlada, sama, okolnosti u njenoj porodici su bile takve da je morala da uradi nešto najbolnije za svaku mamu.

- U 17. godini imala sam zdravu i zrelu odluku da rodim dete, šta god da se desi na ovom svetu. Bila sam maloletna, odnosi u porodici, selu, okolini nisu bili sjajni. Da bi se stanje sredilo i smirilo, dala sam Igora u dom u Zvečanskoj ulici - pričala je svojevremeno Bekuta.

