Ceca Ražnatović danas proslavlja svoj 53. rođendan, a upravo zbog toga joj se javno obratio sin Veljko Ražnatović.

Naime, Veljko je na storiju na Instagramu objavio emotivnu fotografiju sa jednog svog meča.

Trenutak dok su se Ceca i njen sin grlili raznežio je sve, a on joj je kratkom i jakom porukom čestitao rođendan.

- Srećan rođendan, majko - napisao je Ražnatović.

Uhvaćena sa zgodnim glumcem

Ceca Ražnatović je nedavno uhvaćena ispred jednog elitnog restorana u Beogradu u društvu italijanskog glumca Simonea Suzine, pa se oglasila.

Na svom Instagram profiluje objavila fotografiju sa Simoneom, a detalj koji je posebno zapao za oko jeste čaša crvenog vina ispred markantnog Italijana, te nema sumnje da su iskoristili priliku i da nazdrave.

Inače, Ceca i glumac su opušteno ćaskali i uživali u lepoj atmosferi, a po izlasku iz lokala bili su vidno raspoloženi.

Kako prenose domaći mediji, Suzina nekoliko dana boravi u Beogradu, a veče je proteklo u opuštenoj i prijatnoj atmosferi. Prema rečima očevidaca, Ceca i poznati glumac, koji važi za jednog od najboljih frajera na svetu, proveli su nekoliko sati u razgovoru i smehu, dok prisutni gosti nisu krili iznenađenje kada su ih ugledali zajedno.

- Delovali su veoma raspoloženo i blisko. Sve vreme su razgovarali, a Ceca nije skidala osmeh sa lica - rekao je izvor sa lica mesta.

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