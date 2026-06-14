Orban se ovim povodom oglasio putem zvaničnog naloga na mreži X:

"Dragi Donalde, želeo bih da ti uputim najlepše čestitke povodom tvog 80. rođendana. Predsednički mandati dolaze i prolaze, ali malo je predsednika koji su ostavili tako trajan trag u Sjedinjenim Državama kao ti. Neka tvoja lista dostignuća nastavi da raste i neka se oni koji su sumnjali u tebe i dalje iznova pokažu da nisu u pravu."

Tramp danas proslavlja 80. rođendan, a u sklopu manifestacije proslave, na travnjaku Bele kuće biće održano takmičenje u ultimativnim borbama (UFC).