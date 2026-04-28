Pre nekoliko godina, u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" među članovima stručnog žirija našle su se i Zorica Brunclik i Aleksandra Radović.

U jednoj od emisija došlo je do rasprave Aleksandre Radović i Zorice Brunclik, koja je tada uplakana napustila studio.

Nakon što je takmičar otpevao numeru "Riblje čorbe" žiri je izneo uglavnom pozitivne, komentare na njegovo pevanje. Zorica mu je savetovala da ne obraća pažnju na komentare drugih (konkretno Aleksandrin komentar pred drugu pesmu, da ne reži), na šta se Radovićka nasmejala. Brunclikova je potom rekla da nema više šta da doda, spustila stolicu i i sebi u bradu rekla: "Ovo je prešlo svaku granicu pristojnosti".

Aleksandra se nije previše potresla, a tokom izlaganja je primetila da Zorica plače na spuštenoj fotelji. Zorica je tada napustila studio, a ostali članovi žirija su se spustili i nastavili da međusobno komentarišu.

- Ovo je jako smišljeno - rekla je tada Aleksandra.

- Na šta ovo liči. Ništa nisam uradila bre. Da me sada satanizuje, šta, jel' to poenta? To neće dočekati. Da me pravi budalom. Nisam ništa rekla da bi imala razloga da se spusti i da plače. To je baš ružno. Nisam ništa uradila da je povredim - govorila je iznervirano Radovićeva, koja je i Svetlanu Cecu Ražnatović pecnula tokom snimanja emsiije.

- Kada zloba krene, ona nema gde da izađe, pa mora da zaplače - nastavila je pevačica.

Zorica Brunclik je po povratku u studio tražila koleginici da joj se izvini, ali ona je odbila da to uradi.

