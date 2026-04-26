U petak se je održan koncert u čast preminulom Draganu Laziću, bratu pevača Darka Lazića, koji je stradao u sabraćajnoj nesreći 11. marta.

Ovaj događaj je okupio brojne kolege, prijatelje i Draganove saradnike, a među prisutnima je bio i Darko Lazić.

Pred početak događaja Darko je progovorio o sećanjima na brata, te izrazio zahvalnost organizatorima, naglašavajući da i sam planira da nastavi sa ovom tradicijom svake naredne godine.

- Prvi put sam ovde, ovo je lokal u kom je Dragan često pevao. Oni su me pitali za dozvolu da naprave događaj, bilo bi glupo da se ja ne pojavim, brat mi je, a ja sam dao blagoslov. On je ovde ostavio svoje kosti, ovde je ginuo do zore, a došao je samo uži krug ljudi koji su bili sve vreme sa njim, provodili noći zajedno.

"Imam to u planu"

Pevač je istakao da su se okupili najbliži prijatelji i saradnici, koji su želeli da kroz pesmu odaju počast Draganu.

- Ovde su uglavnom svi njegovi prijatelji, oni pevaju ovde za njega, to je njima i bio plan, ja sam se odazvao, da i ja zapevam, jer ovo je neko naše sećanje na njega. Odlučio sam da svake godine pravim memorijalni koncert u njegovu čast, imam to u planu - otkrio je Darko.

