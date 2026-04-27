Darko Lazić je kako je i sam ispričao u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" išao na operaciju želuca, a u jednom trenutku je morao da bira da li će ocu platiti istu takvu operaciju ili mu više nikada neće ući u kuću.

- Ovo baš nisam nikad pričao ali hoću da ispričam. Do skoro sam imao tu grižu savest, imao sam osećaj krivice da ja to nisam uradio ne bi ni on, pogotovo kada sam pročitao neki komentar, inače stvarno ne ulazim u komentare, jer svako ima pravo da komentariše kako želi u svom životu ali me onako, malo me dotaklo kada sam pročitao komentar kao: "Pa ti si ubio svog oca", kao "da nisi ti to uradio ne bi ni on". To me onako bocnulo i ja sam stvarno doskoro imao grižu savest, zašto sam ja to morao, da nije video od mene... Ali, opet kada razmislim on je odrasla osoba on je sam to birao u životu - ispričao je Darko i naglašava da su se i majka i on i brat, pa čak i očeva majka borili sa ocem da to ne radi, zato što nije bio potpuno zdravstveno stabilan i godinu dana je ta tenzija trajala kod nas u kući.

Nažalost u toj borbi nisu uspeli.

- Došli smo na kraju do toga da je on meni rekao: "Tebi su pare najbitnije od svega, ti nećeš svom ocu da pomogneš da platiš operaciju", ja sam ustao i rekao: "Čoveče te pare koliko košta operacija, ja to zaradim za jednu noć. Toliko mi nisu bitne te pare, meni je bitnije da ti budeš sa svojim unucima. Čoveče, ceo život si takav, neće ti smetati ništa da živiš još 20-30 godina takav, ne smeš jer je jako rizično. Ići ču sa tobom lično da izvadiš nalaze, pa ako doktor kaže da je potpuno sigurno da se ti operišeš, nikakav problem ja ću ti platiti tri operacije ako treba" kaže: "Dogovoreno" - prisetio se Lazić.

- Naravno, otišli smo, te je njemu doktor rekao: "Milanče, ja ti ne bih preporučio da se operišeš. Imao si moždani udar, tvoj organizam je jako slab, tvoje srce nije toliko jako to je operacija koju potpisuješ na svoju odgovornost, moja preporuka je da ne radiš to, nije poželjno". Naravno moj otac je bio jako svojeglav, voleo je po svom da radi, on je rekao: "Ma ne zna doktor ništa", naravno mi Balkanci smo nekad takvi, šta znaju doktori bože moj: "Ma ja to mogu bre, hoćeš ti da platiš ili nećeš", "Čuo si šta ti je rekao, nemoj da platim, pa da te nosim na duši. Nemoj to da mi prirediš, tako nešto do kraja života", ponovo me je pitao: "Je l' ti hoćeš da mi platiš to ili nećeš, ako nećeš nećemo da pričamo, nemoj da mi dolaziš više u kuću", gde sam ja bio vezan bukvalo. Nemam gde više, ja nemam više gde - objasnio je Darko.

- Kako kaže doktor, operacija je prošla, sve je bilo savršeno i da je sve ispalo kako treba. Međutim on kada se probudio iz anestezije, tu je navodno nastao problem da je on dobio gušenje, ne znam šta već i da je srce počelo… Nije izdržao taj pritisak i tu mu je valjda puklo srce. Doskoro sam imao tu grižu savest, ali što kažemo on je sam to, mi nismo mogli da se izborimo s tim protiv njega. Mislio sam kako dani prolaze, da će to sve biti mnogo lakše ali je teško, verujte mi da je svaki dan sve teži i teži - ispričao je Darko.

Alo/Blic

