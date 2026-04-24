Pevač Darko Lazić otvorio je dušu o najtežem životnom periodu, gubitku brata Dragana koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći početkom marta meseca.

Nedavno je posetio manastir Hilandar u društvu prijatelja Saše Kapora i supruga Ane Sević, a sada je otkrio detalje susreta sa monasima na Svetoj Gori koji su mu pomogli da sagleda život iz drugačije perspektive.

- Tri dana sam bio na Hilandaru i dosta sam sa monasima pričao o mnogim stvarima. Oni ti lepo otvore oči da sagledaš šta je pravi život, jer oni ljudi žive u jedanaestom veku i dalje. Tamo kad odeš vidiš koliko su materijalne stvari nebitne, koliko se bahatimo i koliko su za sreću potrebne male stvari. Radim kako smatram da treba da radim. Mnogi mi sad pričaju za motor i da ne sedam na isti, svako ima zapisano dan kada će da napusti ovaj svet jer svi smo mi prolaznici, sudbina ne postoji. Nema razloga da ne vozim motor, ako mi je zapisano, pašće crep i pogodiće me u glavu i da ne nabrajam glupe primere. Radim samo kako mi srce kaže i tako su mi i tamo rekli, ne izazivaj ali, živi kao što si živeo - iskren je Darko Lazić.

Pevač je dodao da prolazi kroz teške trenutke, ali da ih zadržava za sebe.

- To samo ja znam i niko više, to je nešto moje što čuvam za sebe. Ima trenutaka kada se isplačem i izvičem na sav glas, ali sam. Nisam spreman da otvorim svoju dušu jer mnogo toga imam da kažem. Ja brata ne moram da pamtim jer ga nisam ni zaboravio, on je tu i on je sa mnom. On je jednostavno uz mene i mi smo zajedno. Kada se budim i kada ležem on je uz mene i kao što sam rekao na sahrani “bato, ja se od tebe ne opraštam nikad u životu, jer ovo nije poslednji put da te vidim, ja te nosim u srcu“ i jednostavno možda će zvučati čudno, ali mi smo zajedno svaki dan.

Alo/Blic

