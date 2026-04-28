Prava politička drama odigrala se u Strazburu nakon što je u Evropskom parlamentu otvorena izložba posvećena logoru Jasenovac, što je izazvalo burnu reakciju hrvatskog evroposlanika Stivena Nikole Bartulice.

On je oštro reagovao i na samu izložbu, ali i na prisustvo delegacije Narodne skupštine Republike Srpske, što je dodatno podiglo tenzije u institucijama Evropske unije.

Bartulica je svoje stavove izneo javno na društvenoj mreži Iks, gde je poručio da smatra problematičnim „uvođenje koncepta srpskog sveta u evropske institucije“, kao i dolazak pojedinih političkih predstavnika iz Republike Srpske.

– Smatram da je neprihvatljivo da se određene političke ideje i akteri povezuju sa institucijama Evropske unije, posebno kada postoje kontroverze iz prošlosti – naveo je on u objavi.

On je takođe istakao da, po njegovom mišljenju, prisustvo pojedinih političara na događajima koji se bave osetljivim istorijskim temama izaziva dodatne polemike, čak i kada ne postoje pravosnažne presude.

Nedugo zatim usledio je odgovor predsednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, koji je odbacio optužbe i poručio da su takve tvrdnje već osporene na sudu.

– Nikada nisam bio osumnjičen niti optužen za ono što mi se pripisuje. Takve tvrdnje sam već pobio pred sudom. Osporavanje činjenica o antifašističkoj borbi i zločinima iz prošlosti znači zauzimanje jasne strane – naveo je Stevandić.

Podsetimo, u Evropskom parlamentu je otvorena izložba pod nazivom „Koncentracioni logor Jasenovac: sećanje i nasleđe“, čiji je cilj da podseti na stradanja tokom Drugog svetskog rata. Organizator izložbe je francuski evroposlanik Aleksandar Nikolić.

Otvaranje izložbe poklopilo se sa zasedanjem parlamenta, što znači da će brojni poslanici imati priliku da se upoznaju sa istorijskim činjenicama vezanim za ovaj logor.

Međutim, očigledno je da i decenijama kasnije ove teme izazivaju snažne političke reakcije i različita tumačenja, što je još jednom potvrđeno žestokom polemikom u Strazburu.