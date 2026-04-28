Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je danas da hrvatski evroposlanik Tomislav Sokol nastavlja sa širenjem žestoke mržnje prema Srbiji i srpskom narodu, kao i da je jasno da je on jedan od mnogih neoustaša koji želi da Srbiju predstavi kao faktor nestabilnosti na Zapadnom Balkanu, a to je zapravo Hrvatska.

U saopštenju Saveza Srba iz regiona navodi se da je Linta rekao "Hrvatski evroposlanik Tomislav Sokol (HDZ) nastavlja sa širenjem žestoke mržnje prema Srbiji i srpskom narodu. U svom skandaloznom, ali očekivanom nastupu na TV N1 izneo je niz najbezočnijih laži i izmišljotina. On poziva da se oko Srbije napravi sanitarni kordon i da se još više sankcioniše odnosno izoluje i ekonomski uništi", rekao je Linta. Dodao je da se u Hrvatskoj grubo krše vrednosti antifašizma, ljudskih i manjinskih prava i vladavina prava, a promoviše se ustaštvo.

"Potpuno je jasno da je Tomislav Sokol jedan od mnogih neoustaša koji konstantno vrši smišljenu zamenu teza gdje se Srbiji potura uloga faktora nestabilnosti, a prava istina jeste da zapravo Hrvatska postaje sve više faktor nestabilnosti za Zapadnom Balkanu zbog rehabilitacije ustaštva. Hrvatska živi duboko zarobljena u svojoj ustaškoj, genocidnoj i zločinačkoj prošlosti već 36 godina tj. od dolaska proustaškog režima Franje Tuđmana na vlast", rekao je Linta. Naveo je da Evropska unija ima obavezu da prekine sa ćutanjem prema otvorenom veličanju nacizma u jednoj od njenih članica i da konačno preduzme konkretne mere s ciljem afirmacije evropskih vrednosti.

"Pozivam Evropsku komisiju da zatraži od Hrvatske da donese zakon o zabrani i krivičnom kažnjavanju upotrebe ustaških simbola, negiranju koncentracionih logora smrti i veličanju ustaških zločinaca, da zabrani koncerte glavnog promotera nacizma pevača Marka Perkovića Tompsona koji veliča ustaštvo i da ukine odluku Saveta sa suočavanje sa prošlošću iz 2018. godine po kome se ustaški odnosno nacistički pozdrav 'Za dom spremni' može koristiti u javnom prostoru", rekao je Linta.

