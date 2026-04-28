Žan Kalman je rođena u Arlu, u Francuskoj, 1875. godine - četrnaest godina pre nego što je Ajfelova kula uopšte završena.

Dok je prosečan životni vek žena u njeno doba bio jedva 50 godina, Žana je živela zapanjujućih 122 godine i 164 dana.

Svoju dugovečnost dugovala je načinu života. Nikada nije morala da radi, provevši više od jednog veka baveći se mačevanjem, planinarenjem i vožnjom bicikla, hobijem koga se nije odrekla dok nije napunila 100 godina. Čak se i čuveno sećala susreta sa mladim Vinsentom van Gogom u radnji svog ujaka, kasnije opisujući legendarnog umetnika kao čoveka sa gadnim temperamentom i mirišućim na alkohol.

Jedno od najlegendarnijih poglavlja njenog dugog života počelo je u 90. godini, kada je potpisala „obrnutu hipoteku“ sa 47-godišnjim advokatom po imenu Andre-Fransoa Rafre. Dogovor je bio jednostavan: on bi joj plaćao mesečnu nadoknadu do kraja života u zamenu za vlasništvo nad njenim stanom nakon što premine. Bila je to ogromna finansijska greška za Rafreja - Žana ga je neverovatno nadživela za dve godine, a njegova porodica je bila primorana da nastavi sa plaćanjem dugo nakon što je umro u 77. godini.

Do kraja, Žana je sakupila više nego dvostruko veću vrednost od ukupne vrednosti stana, dokazujući da nikada ne treba kladiti se protiv žene koja svoje zdravlje pripisuje ishrani od maslinovog ulja, porto vinu i kilogramima čokolade svake nedelje.

Bila je aktivna do 110. godine - pravila je voćne salate svakog jutra i istezala se u fotelji.

Uprkos tome što je pušila skoro sto godina i prestala tek sa 117 godina jer joj je vid otežavao korišćenje upaljača, Žana je ostala oštra i duhovita do svojih poslednjih dana 1997. godine. Kada ju je novinar jednom pitao kakvu budućnost očekuje u 120. godini, ona je suvo odgovorila da očekuje - veoma kratku budućnost.