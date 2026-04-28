Pevačica Mina Kostić već mesecima intrigira javnost ljubavnom vezom sa Manetom Ćuruvijom, koji je u javnosti poznat i kao Kasper. Vezu su započeli preko Instagrama, a mnogi su komentarisali da je pevačicu iskoristio kako bi dospeo u medije. Međutim, Mina kaže da je ipak on taj koji je iskorišćen.

Kako je navela, u potpunosti veruje svom partneru koji joj, kako ističe, mnogo pomaže.

- Kasper mene iskoristio? Ako ćemo tako, pre sam ja njega iskoristila, nego on mene! – rekla je Mina, pa potom objasnila na šta je mislila.

- Pomaže mi za sve što je povezano sa mojim poslom. Ne baratam dobro ni sa Instagramom, ni sa TikTokom. Međutim, on me je uputio u sve, on radi sve oko toga i pomaže mi. Tako da na neki način sam ja ta koja je dobila više, nego on – objasnila je pevačica za "Hajp".

"Do kraja života ćeš me iskorišćavati"

Ubrzo se putem svog Instagram naloga oglasio i Kasper.

- Tako je ljubavi! Do kraja života ćeš me iskorišćavati, a ja ću sa zadovoljstvom uživati u tome. Želim od srca svakom paru da iskorišćavaju jedno drugo na način koji nas dvoje to radimo. Budite jedno drugom podrška u svemu, a kako će to ljudi nazivati, briga vas - poručio je Ćuruvija.

