Pevačica Dara Bubamara našla se u središtu skandala nakon što je u javnost procurela njena glasovna poruka u kojoj detaljno opisuje šta je radila sa svojim tadašnjim dvadesetdevetogodišnjim dečkom.
Nakon objavljivanja poruke, na društvenoj mreži "X" počelo je nagađanje o identitetu mlađeg muškarca.
Prema navodima korisnika, navodno je reč o učesniku rijaliti programa "Survajver", koji se kasnije oprobao i u stranom rijalitiju, mada ova informacija nije zvanično potvrđena.
Kada su novinari danas ispred studija gde se snimaju "Zvezde Granda" upitali Daru da li gleda "Survajver", Dara se samo nasmejala i izbegla konkretan odgovor:
- Ljubim vas, žurim, kasnim na snimanje. Drago mi je da se narod zabavlja - poručila je pevačica.
Podsetimo, Dara je juče prvi put progovorila o eksplicitnom sadržaju koji je dospeo u javnost. Dara je istakla da će tužiti one koji su pustili njenu intimnu poruku u javnost.
