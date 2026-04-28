U jeku otkaza na Javnom servisu, nekadašnja voditeljka istog, objavila je dokument kao dokaz gledanosti televizije na kojoj je sada.

Voditeljka Jovana Jeremić nekadašnje lice Javnog servisa već nekoliko godina vodi jutarnji program na RTV Pink, a sada se pohvalila rezultatima i uporedila sa RTS.

- Kao i u subotu, ali još jače izdominirali u nedelju. ovo su konačni rezultati koji predstavljaju konačni zbir - napisala je ona.

Ona se, zatim, uporedila sa Javnim servisom - koji joj je jedina konkurencija, ističe.

- Pink je iza sebe daleko ostavio sve druge televizije. Sa RTS-om su moje večite borbe, ali treba zaslužiti da budeš konkurentan RTS. Znači da si već sam po sebi dovoljno moćan. Ja poštujem svoje protivnike.

U velikoj depresiji

Podsećanja radi, voditeljka jutarnjeg programa na "Pink" televiziji, Jovana Jeremić, otkrila je jednom prilikom šta se dešavalo iza kulisa kada je dobila otkaz na RTS-u.

- Bila sam u velikoj depresiji tokom 2014. godine. Jedna sam od retkih koja je prošla RTS-ov konkrus "100 mladih stručnjaka za 21. vek". Mene nije otkrio Milomir Marić, već pokojni Aleksandar Tijanić, on me je izabrao od 17.000 mladih ljudi - pričala je Jovana i dodaje:

- Prošla sam kroz devet najtežih krugova na toj audiciji. Tijanić je tada znao da sam ja rođena da budem zvezda. On je ustao pred svima na audiciji i rekao: "Ova mala će biti zvezda". Olivera Kovačević je bila tu i potvrdila njegove reči: "Da, ona će biti zvezda. Ona ima to" - govori Jeremićeva koja jednu stvar ne može da zaboravi Oliveri Kovačević.

- Šta god pričali o Olji, ne mogu da zaboravim da me je jedina, kada su me na RTS-u pustili niz vodu posle Tijanićeve smrti primila u kabinet, i isto rekla: "Ova mala će biti zvezda". Olja jedino i Tijanić. Šta god ljudi pričali o njoj, ona ume da odigra i bude čovek. Baš zbog toga ja nikada o njoj neću reći ružno u medijima. Olja ume da odigra i bude čovek, jer me je ona saslušala tada i prema meni se postavila majčinski. Nikada joj to neću zaboraviti - izjavljuje voditeljka jutarnjeg programa na "Pinku" pred kojom su njeni prijatelji ogovarali Olju.

- Imam prijatelje koji nju ne vole i pljuju je preda mnom, ali im ja kažem "Molim te nemoj. Mene ne interesuje šta je ona tebi uradila. Nemoj da pljuješ o ženi, koja je bila prema meni čovek u tom trenutku" - kaže Jovana kojoj je otkaz na RTS-u teško pao.

- Tada kada sam ja ostala bez posla, bilo mi je jako teško. Doživela sam da elitne prostitutke vode programe na svim televizijama. Znala sam da one idu sa političarima, a da sam ja koja je završila pravni fakultet i imala prosek 9,6, sedim kod kuće i kriziram jer nemam posao.

