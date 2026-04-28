Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp podržao je inicijativu za promenu naziva američke agenti Službe za imigraciju i carine (ICE) u Nacionalnu službu za imigraciju i carine (NICE), što bi zahtevalo zakonodavnu proceduru u Kongresu SAD, dok rasprave o finansiranju i reformama te službe i dalje traju.

Ideju je prošlog meseca promovisala konzervativna influenserka Alisa Mari, koja je na društvenoj mreži Iks napisala da želi da mediji "moraju stalno da izgovaraju NICE (dobri/fini) agenti".

"Odlična ideja! Uradite to", napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social, preneo je američki list "The Hill".

Podršku su izrazili i drugi konzervativni influenseri, među kojima i Nik Sortor, koji je pozvao ministra za unutrašnju bezbednost SAD Markvejna Malina da podrži promenu.

Promena naziva savezne agencije obično zahteva odobrenje Kongresa kroz zakon kojim se menja pravni osnov za njeno osnivanje.

Ipak, administracija Donalda Trampa ranije je pokušala da promeni naziv Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata bez saglasnosti Kongresa.

Predlog o promeni naziva ICE dolazi u trenutku kada je pitanje imigracije i dalje osetljivo za Trampov rejting, a agencija se suočava i sa problemima u finansiranju zbog zastoja u Kongresu.

Demokrate su zatražile reforme u sprovođenju imigracione politike nakon smrti dvoje američkih državljana tokom akcija savdeznih vlasti ranije ove godine.

Početkom meseca, senatori su jednoglasno usvojili zakon o finansiranju Ministarstva za unutrašnju bezbednost, izuzev ICE i Granične patrole.

Pojedini republikanci u Predstavničkom domu odbili su da podrže taj zakon, zahtevajući umesto toga budžetski paket koji bi obezbedio finansiranje celog ministarstva na više godina.