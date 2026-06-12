Dragana Kosjerina i Kristina Radenković su vodile i prošlogodišnju "Pesma za Evroviziju", a svojim stajlinzima su tada izazvale buru komentara.

Iako su mnogi bili oduševljeni njihovim izgledom, prema mišljenju modnih znalaca, nisu imale prikladnu garderobu za takvu manifestaciju.

Stilista i modni kritičar David Ćurčić šokiran je kombinacijama Dragane i Kristine, koje po njegovom mišljenju nisu bile na visini zadatka kada je stajling u pitanju.

- Ne znam da li je namenski osmišljeno da izgledaju skoro isto, ali mislim da to nije dobro zbog efekta jednoličnosti. Dosadno, fali im originalnost. Deluje mi kao da ih stilista ne voli, da im radi o glavi. Toliko su lepe i zgodne da je sve to moglo da izgleda bolje i glamuroznije - rekao je David kom se posebno nije svidelo kako je Kristina Radenković izgledala na drugoj polufinalnoj noći "Pesme za Evroviziju".

- Ne znam ko je Kristinu slagao da joj oversize lepo stoji. Apsolutno mi se ne dopada ovo odelo koje je nosila, na nekom drugom bi verovatno puno bolje izgledalo. Na nekom oversize izgleda baš kako treba, a na nekom zaista izgleda kao da je obukao tri broja veći model, kao što je slučaj kod Kristine.

"Mogli su da porade na koloritu"

Modni kreator ni za stajling Dragane Kosjerine nije imao reči hvale.

- Dragana se najviše pomučila oko frizure. Što se izbora haljine tiče, mogli su malo poraditi na koloritu i svakako originalnosti. Ovi detalji od takozvanog fišbajna i žica su sada aktuelni, ali smatram da bi i takav model mogao biti originalniji - rekao je Ćurčić tada za Informer.

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