Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da zapadne zemlje gube svoje liderske pozicije i da ustupaju mesto novim centrima rasta i državama Globalnoj juga, kao i da države koje podržavaju svoj suverenitet u ključnim oblastima igraju važnu ulogu o ovoj arhitekturi.

On je u video obraćanju učesnicima foruma Otvoreni dijalog poručio da dosadašnji pristupi, kao i ustaljene norme i pravila poslovnog života i međunarodnih odnosa, postepeno gube snagu, između ostalog i zbog postupaka zapadnih država koje gube svoje liderske pozicije, prenosi Sputnjik.

Prema njegovim rečima, svi elementi globalnog rasta, od ekonomije i finansija do tehnologije i demografije, se nepovratno menjaju i trenutno se oblikuje multipolarna arhitektura globalnog razvoja, piše RIA Novosti.

Istakao je da nijedna država ne može da se razvija sama, na račun drugih zemalja ili na njihovu štetu.

"Model globalnog razvoja biće održiv i pravedan samo ako se zasniva na principima jednakosti i međusobnog poštovanja i uzima u obzir interese svih zemalja", dodao je Putin.

Nacionalni centar "Rusija" od 27. do 29. aprila je domaćin foruma Otvorenog dijaloga "Budućnost sveta: Nova platforma za globalni rast".

Cilj ovog foruma je oblikovanje vizije budućeg globalnog razvoja kroz saradnju stručnjaka, a ove godine učestvovali su predstavnici iz više od 120 zemalja.