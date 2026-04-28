Veljko Kuzmančević je u srećnom braku sa Vericom Rakočević, od koje je mlađi više od tri decenije.

Za njih je broj godina samo broj i njihova ljubav se ne meri njima.

Ono što ih povezuje i čini srećnima je ono što pronalaze jedno u drugome i ono što jedno drugome daju - ljubav, razumevanje i sklad koji koji se rađa kada se dve savršene polovine najzad pronađu.

Ali, pitanja ne prestaju. U Srbiji, ali i u svetu, i dalje je ovakva veza tabu, intrigantna, za mnoge čudna, zabranjena, nemoguća...





Iako će njihov brak ovog avgusta zaokružiti više od deceniju, svi bi da znaju odgovor na pitanje o potomstvu slavnog para.

U medijima se često postavlja pitanje kako reaguju na pitanja o potomstvu, a jednom prilikom su i dali odgovor na ne tako prijatno pitanje.



- Kao svaka druga osoba koja iznosi svoj stav na tu temu. Potomstvo je nešto za čim svaki čovek, pored potrebe, mora da oseti i ogromnu odgovornost - rekao je Veljko dok je Verica navela:

- Mi smo u braku u kome je potomstvo nemoguće. Veljkov izbor je trenutno takav i bez obzira na to što misli da je to zauvek tako, ne znači da se jednog dana neće promeniti. Ako to bude za mog života, nećemo biti muž i žena, ali bićemo svakako najbolji prijatelji. Na našu sreću, trenutno živimo jako srećan život. Koliko će on trajati samo Bog zna, jer on nas je u svoj njegovoj nespojivosti spojio - objasnila je Verica pre nekoliko godina.



Alo/Hello

BONUS VIDEO: