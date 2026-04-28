Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnelo je optužni predlog Osnovnom sudu u Podgorici protiv Predraga J., lekara specijaliste ginekologije i akušerstva iz Podgorice, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje.

- Prema navodima optužnog predloga, okrivljeni je 10. novembra 2025. godine, u jednoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Podgorici, tokom obavljanja lekarskog pregleda, preduzeo radnje seksualne prirode prema pacijentkinji bez njenog pristanka, čime je, kako se sumnja, izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret - saopšteno je iz ODT Podgorica.

Utvrđuju se okolnosti ovog bizarnog slučaja koji je uznemirio mnoge pacijentkinje.

Alo/Vijesti

