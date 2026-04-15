Žika Jakšić je otvorio dušu i iskreno progovorio o teškim finansijskim i privatnim problemima sa kojima se suočio nakon prvog razvoda.

Iako su te situacije danas iza njega, teški dani prepuni neizvesnosti, straha i ogromnog pritiska ostavili su dubok trag na njega.

Njegov život se okrenuo naopako nakon preseljenja u Štutgart gde ga je u kratkom roku dočekao raspad braka i kraj muzičkog sastava.

- Nisam pao na nulu, pao sam ispod nule, to je bilo u razmaku od osam, devet meseci. Pre toga sam imao bend "Ritam srca", svirali smo, živeli u Štutgartu, sinčić Andrija je imao pet godina, trebalo je da pođe u školu, žena je imala svoj posao. Međutim, ona je ostavila svoj posao, ja sve ostalo i odlazim gore... Prolazi devet meseci, ja u Štutgartu nemam više brak, orkestar mi se rastura i dugujem 100.000 evra, a ja do tada nikad nikom nisam dinar dugovao. To je toliko opterećenje bilo za mene, pogotovo što dug nije bio na moje ime, već na ime tadašnje supruge. Na nju se vodio lokal jer ima nemačko državljanstvo, inače je iz naših krajeva - rekao je Žika.

"Upao sam u crnilo"

Zbog činjenice da su nagomilani dugovi pali na teret njegove bivše supruge koju su poverioci proganjali, Jakšić je osećao stravičan pritisak prema porodici i sinu.

- Dete sada razvedenih roditelja, pritisak, banka juri nju, a na meni je odgovornost. Između nas je bilo puklo, već je bio ozbiljan haos. Upao sam u crnilo i biloi je jako teško da nađem put da se izvučm iz toga - objasnio je Žika koji je usoešno prevazišao sve prepreke.

